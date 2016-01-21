Буэнос-Айрес, 21 января, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Национальная служба санитарного контроля и контроля качества сельскохозяйственных продуктов Аргентины (SENASA) создала комитет по контролю распространения саранчи в провинциях Тукуман, Сантьяго-дель-Эстеро и Катамарка, передает Telam.

latinospost.com Нашествие саранчи

Из-за серьезности ситуации в провинциях будет объявлено чрезвычайное фитосанитарное положение.

После заседания, состоявшегося накануне в городе Фриас (Сантьяго-дель-Эстеро), комитет заявил, что ответственность за инспектирование и удаление очагов распространения саранчи на своих владениях лежит на собственнике и арендаторе земли, которые «обязаны за свой счет провести определенные мероприятия, предписанные комитетом».

Было также объявлено о необходимости использования низкотоксичных препаратов для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

До настоящего момента обработано 45 очагов распространения саранчи.

В провинциях, где, в основном, выращиваются зерновые, овощи, а также развито скотоводство, это нашествие саранчи — самое серьезное за последние 50 лет.

Общая территория, пострадавшая от набегов саранчи составляет 700 тыс. гектаров, расположенных в шести провинциях Аргентины.