Белгород, 21 января, 2016, 08:51 — ИА Регнум. 6 тыс. 820 жителей города Строитель Яковлевского района Белгородской области остались без отопления и горячей воды около 23:00 20 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Белгородской области.

fix-builder.ru Батарея отопления

Причиной отключения стал прорыв магистрального трубопровода диаметром 500 мм по улице Кривошеина.

Всего в зону отключения попали 20 жилых домов, расположенные по улицам Жукова, Победы, Конева, 5 Августа, в них проживают 6 тыс. 820 человек. Также без отопления остались два социально значимых объекта.

Как пояснили в МЧС, сейчас тепло в многоквартирные дома и социально значимые объекты подается за счет резервной котельной. Между тем, по свидетельствам самих жителей, батареи чуть теплые, в квартирах уже становится прохладно.

Сейчас на месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады, оперативные группы МЧС. Работы ведутся в усиленном режиме. Как ожидается, авария будет устранена к 12:00 21 января.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области обходят квартиры, проводят мониторинг температурного режима.

По данным синоптиков, этой ночью в Белгородской области сильно похолодало, в Строителе температура воздуха к данному моменту составляет 13 градусов мороза.