Нью-Йорк, США, 21 января, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН опубликовал доклад «Экономическая ситуация в мире и ее перспективы», согласно которому в России уровень инфляции по итогам 2016 года составит 10,5%.

goodfon.ru Флаг ООН

Уровень инфляции в РФ по итогам 2015 года составил 15,9% — это в три раза выше уровня 2012 года. По оценке экспертов ООН, падение ВВП составило 3,8%. В 2016 году его рост будет нулевым. По прогнозу, инфляция сократится до 7,1% в 2017 году, а ВВП к этому времени вырастет на 1,2%.

Негативное влияние на российскую экономику оказали падение нефтяных цен и санкции США и ЕС. Политика санкций привела к оттоку капитала и снижению инвестиций, говорится в докладе.

Аналитики ДЭСВ оценили создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как положительный шаг, однако проблемы в российской экономике затронут ряд стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения ВВП РФ в 2016 г. до — 1% с — 0,6% по предыдущему прогнозу. Россия будет оставаться в состоянии рецессии.