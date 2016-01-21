Петропавловск-Камчатский, 21 января, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Цены на продукты питания на Камчатке вскоре могут существенно вырасти, так как некоторые представители торгово-посреднического бизнеса, задействованные в поставке и реализации продуктов питания на Камчатку, уже ведут по этому поводу неофициальные консультации, заявили корреспонденту ИА REGNUM профсоюзы региона.

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Тред-юнионы ссылаются на собственные данные и говорят, что представители бизнеса уже провели ряд встреч и, возможно, уже в феврале повысят цены на многие товары. «В последнее время проходят встречи, идут обсуждения. Мы об этом знаем. Мы ожидаем возможного повторения прошлогодней ситуации, когда предприниматели сначала подняли цены, а потом сами и предложили их заморозить. Это была так называемая фиксация прибыли», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в профсоюзах Камчатки, выразив надежду, что они ошибаются и цены не будут резко повышены.

Источники агентства в правительстве края говорят, что не готовы подтвердить версию профсоюзов, так как никто из поставщиков или крупных оптовых продавцов пока даже не предлагал рассмотреть какие-либо варианты либо проблемы, которые могут привести к резкому скачку цен. «Консультаций с нами точно никто не ведет, предложений нет, жалобы от крупных представителей бизнеса не поступали, не знаем, о чем говорят профсоюзы», — рассказали в правительстве.

Камчатка, как и все остальные регионы, ощутила на себе влияние экономического кризиса. В конце прошлого года цены в магазинах менялись часто в сторону повышения. Дороговизна продуктов питания на полуострове объясняется еще и сложной логистикой — поезда сюда не ходят, а доставка морем или по воздуху крайне затратна.