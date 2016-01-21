Пекин, 21 января, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Вьетнам потребовал от Китая вывести нефтедобывающую платформу со спорных территорий в Южно-Китайском море, сообщает CNN.

houstonchronicle.com Нефтедобывающая платформа

Глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь заявил 19 января, что Китай направил в район, прилегающий к Тонкинскому заливу, свою нефтедобывающую платформу «Хайян Шию 981» тремя днями ранее.

«Вьетнам обращается к Китаю с просьбой не проводить бурение и вывести платформу «Хайян Шию 981» с данных территорий», — говорится в заявлении главы МИД Вьетнама. В свою очередь в КНР заявили, что нефтедобывающая платформа находится «в китайских территориальных водах».

«Мы надеемся, что вьетнамская сторона сможет спокойно рассмотреть данный вопрос, а также пойти навстречу Китаю и начать совместную работу по решению соответствующих территориальных вопросов», — заявил официальный представитель МИД КНР Хун Лей.

Напомним, в 2014 году подобный инцидент в отношениях двух стран уже имел место. КНР развернула 1 мая 2014-го буровую платформу «Хайян Шию-981», заявив, что будет до 15 августа производить работы по разведке нефти и газа в акватории Парасельских островов — территории, которые и в Ханое, и в Пекине считают своими. Тогда после противостояния с Вьетнамом КНР пришлось вывести буровую платформу из спорных территориальных вод в Южно-Китайском море.