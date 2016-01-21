Ватикан, 21 января, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Глава МИД Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер выразил надежду на то, что Великобритания не выйдет из Европейского союза, подчеркнув, что такой выход привет к ослаблению блока, сообщает Reuters.

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«Я полагаю, что такой шаг никак не укрепит ЕС», — сказал архиепископ относительно возможного выхода Великобритании из состава ЕС. «Святой престол уважает мнение британского народа — именно британским избирателям решать», — считает Галлахер.

Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум о членстве страны в Европейском союзе, он должен состояться к концу 2017 года. Вероятность выхода Великобритании из ЕС вызвала озабоченность относительно судьбы европейского блока.