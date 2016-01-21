Давос, Швейцария, 21 января, 2016, 07:29 — ИА Регнум. В ходе встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) президент Украины Пётр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден обсудили выполнение Минских соглашений: альтернативы им не существует. Это мнение высказал Порошенко по итогам встречи, сообщается на официальном сайте украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежды Порошенко

«Мы пришли к общему выводу, что альтернативы Минскому процессу не существует», — сказал Порошенко. Он подчеркнул, что для Украины в вопросе с Донбассом важна поддержка США, в частности в сфере безопасности.

«Мы договорились о скоординированных действиях, которые должны обеспечить прекращение огня, обстрелов, беспрепятственный доступ представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пункты хранения тяжелого оружия и к границе. Договорились о координации действий по активизации освобождения украинских заложников», — сказал Порошенко.

Американская сторона пообещала Киеву поддержку реформ, а также военно-техническую помощь. При этом президент выразил благодарность Вашингтону за «помощь, которая только что поступила в Украину, на 23 млн долларов». «Мы договорились о продолжении и активизации этого сотрудничества», — сообщил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Давосе 20 января открылся Всемирный экономический форум, главной темой которого заявлена «Четвертая индустриальная революция».

Читайте подробнее:

Главной темой форума в Давосе станет четвертая индустриальная революция