Вашингтон, 21 января, 2016, 06:42 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы дала разрешение Пентагону наносить удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны США.

bastion-karpenko.ru B-52

Уточняется, что до последнего времени применять силу американским войскам в Афганистане разрешалось только в трёх случаях: против боевиков террористической группировки «Аль-Каида», для помощи афганским военным при столкновениях с врагом, а также для поддержки иностранных сил.

Новые правила, по заявлению собеседника издания, позволят США «более активно бороться с ИГИЛ». Последует ли за данным решением какое-либо наращивание военного присутствия США в Афганистане, источники газеты не сообщили.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре минувшего года Барак Обама объявил о решении сохранить американское военное присутствие в Афганистане на 2016 год в прежнем объёме. В Кабуле, Баграме, Джелалабаде и Кандагаре на протяжении года должен находиться военный контингент США численностью 9,8 тысяч человек. К концу 2016 года контингент будет сокращён до 5,5 тысячи человек.