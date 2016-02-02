Рубцовск, Алтайский край, 21 января, 2016, 06:36 — ИА Регнум. Редактору ИА REGNUM (Алтайский край) Светлане Шаповаловой удалось выяснить существенные подробности дела о загадочной смерти маленькой девочки в Рубцовске, которую убило электрическим током, когда мама мыла ей ручки под краном.

Дмитрий Захаров Дмитрий Захаров и Ариадна Захарова

«Дотянулась до воды и обмякла»

Об этом невероятном, на первый взгляд, случае гибели ребенка от непонятно откуда взявшейся утечки электричества в жилом многоквартирном доме Рубцовска общественность узнала лишь спустя полгода после случившегося. И только потому, что убитые горем родители решили «идти до конца»: в рубцовском следственном отделе не нашли виновных в этом деле и посчитали случившуюся трагедию несчастным случаем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, петиция «Найдите виновных в смерти моей дочери Захаровой Ариадны», адресованная президенту РФ, Прокуратуре РФ и уполномоченному по правам ребенка, появилась в интернете 4 января 2016 года. Несмотря на праздники, под ее текстом подписались уже более 1700 человек. Речь идет о трагическом случае, произошедшем 1 мая 2015 года.

«Ариадна кушала мороженое и испачкалась. Жена помыла ей одну ручку с мылом, потом вторую, начала умывать лицо, умыла, взяла полотенце, хотела вытирать. В это время дочка облокотилась на раковину и потянулась к воде. Как только она дотянулась до воды, сразу обмякла. Жена это почувствовала — она упала ей на руку», — вспоминает Дмитрий.

Скорая прибыла в дом Захаровых уже спустя 4 минуты после произошедшего — машина была рядом. Тогда медики осмотрели Ариадну и обнадежили родителей: есть шанс спасти. Малышку экстренно госпитализировали в реанимацию и до последнего боролись за ее жизнь. Но сердце ребенка не выдержало. Позднее специалисты дали заключение: смерть наступила в результате удара током.

Вода под напряжением

Понятно, что металлические трубы — отличный проводник. Но вот выяснить, каким образом электричество попало в систему водоснабжения, следствию не удалось.

Известно, что жилой многоэтажный дом, где произошла эта трагедия, был построен еще в 1972 году. О неисправной электропроводке в управляющую компанию «Централь» жильцы сообщали неоднократно.

«У меня в комнате постоянно било током, к раковине невозможно было подойти. Я вызывала электрика с компании, они приезжали и сказали, что у нас все порядке», — отметила соседка семьи Захаровых — Оксана Нечаева. А следователям она уточнила, что с осени 2014 года до 1 мая 2015 года удары током ощущала трижды. То же самое чувствовали сын и муж Оксаны Нечаевой. Причем эти неприятные случаи происходили как в вечернее время — около 17:00, так и в утреннее — около 7:00.

«Могу утверждать, что удары происходили именно от воды, так как когда я прикасалась к раковине или смесителю, чтобы включить воду, то ударов тока не ощущалось. Вызванные мной электрики осмотрели раковину, но ничего не обнаружили», — заявила Оксана Нечаева.

О том же самом рассказал следователям и другой житель дома. В материалах дела, с которым Дмитрий Захаров ознакомил ИА REGNUM, он фигурирует как С. Демин: «В 2013—2014 годах в вечернее время я и члены моей семьи получали неоднократные удары током при включении воды в кране».

По данному поводу мужчина неоднократно обращался в УК «Централь». «Приходили рабочие с приборами, что-то мерили и высказали предположение, что удары током происходят от того, что кто-то отматывает электричество, но установить, кто это делает, они не могут», — отметил сосед.

«Впервые слышу»

Собственники квартир говорят, что они все в буквальном смысле живут в состоянии напряжения. А вот сотрудники УК «Централь» уверяют: они здесь точно ни при чем.

«Впервые слышу, чтобы разрушалась изоляция, что провода в вашем доме не выдерживают нагрузок. Такого явно нет», — пояснил корреспондентам НТВ главный инженер УК «Централь».

«С вашего дома ни одного заявления с данной проблемой не поступало. Нам скрывать нечего», — эти слова руководителя УК «Централь» Наталии Поломошновой тоже приводятся в телесюжете, показанном в программе «ЧП» на НТВ.

Кстати, этому федеральному СМИ пришлось столкнуться с необъяснимыми проблемами, связанными с получением обещанного видео от рубцовских журналистов. Дмитрий Захаров полагает, что единственная причина тому — давление на прессу с целью замалчивания обстоятельств данного дела.

«Слышал, что руководители УК «Централь» непосредственно связаны с местной властью. Складывается впечатление, что кто-то пытается выгородить УК, «замести следы», — высказал предположение Дмитрий Захаров.

Версии и несостыковки дела

«Когда дело было в процессе, я заметил, что в заключении патологоанатома сказано: белковые оболочки без кровоизлияний. Это не так. Когда все случилось, я с дочерью больше всех находился и хорошо помню: глаза у нее были красные, капилляры полопались. Теперь что касается осмотра щитка в подъезде. Сказано, что он был на замок закрыт. Но трагедия произошла 1 мая, а на осмотр дознаватели пригласили электрика 6 мая. До этого щиток постоянно находился без замка», — сообщил ИА REGNUM отец погибшей девочки Дмитрий Захаров.

По его словам, то, что замок на щитке повесили, когда ребенок погиб, подтверждает и сосед Геннадий. «Полагаю, что это свидетельствует о желании управляющей компании скрыть допущенные нарушения», — считает Дмитрий Захаров.

Ему также непонятна и история с заземлением в доме: «То оно было, но пришло в негодность, то его совсем не было».

«Ну и самый непонятный момент, после которого мы с женой себя дурачками почувствовали. 24 декабря 2015 года в рубцовском следственном отделе нас известили о закрытии дела и передаче его в Прокуратуру РФ по Алтайскому краю. Пояснили, мол, в этом ведомстве должны либо согласиться с выводами о том, что причиной смерти стали общедомовые провода, либо отправить на доследование. Каково же было удивление, когда в официальном пресс-релизе Следственного комитета мы прочли: расследование уголовного дела продолжается, электропроводные системы соответствуют нормам», — рассказал отец погибшей девочки Дмитрий Захаров.

«Путь уже определится СК: если дело в проводке — пусть наказывают УК, выселяют жильцов, меняют проводку, — ведь не исключены новые трагедии. Если не в проводке — ищите конкретных виноватых», — подчеркнул также Дмитрий Захаров.

Действительно, 12 января СУ СК РФ по Алтайскому краю заявило, что расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») продолжается. «Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за исправность и правила эксплуатации электропроводки жилого дома», — говорилось в пресс-релизе СК.

«Назначена ситуационная электротехническая экспертиза, которой предстоит ответить на вопрос о возможности выноса электрического потенциала с электропроводки на трубу водоснабжения», — отметила помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Алтайскому краю Яна Кириченко.

«Техническое электричество»

Итак, следствие установило, что двухлетняя рубцовчанка Ариадна Захарова получила смертельное поражение техническим электричеством. Но даже специалисты кафедры «Электроника и автоматизированный электропривод» Алтайского государственного технического университета, ознакомившись с обстоятельствами смерти девочки еще в ноябре 2015 года, не смогли дать однозначную оценку обстоятельствам смерти Ариадны, которую спровоцировало напряжение.

«В данном случае не имеется однозначной причины возникновения разности электрических потенциалов на инженерных коммуникациях данного дома. Так как жилье было построено в 1972 году, то, согласно строительным ГОСТам, действовавшим в то время, электроснабжение дома осуществлялось по двужильным проводам электроснабжения (фаза и ноль). В настоящее время потребление электроэнергии многократно возросло, электрическая проводка не менялась с момента постройки дома, это приводит к перегреву проводов, старению и разрушению изоляции. Вполне возможно, что происходит утечка электрического тока через нарушенную изоляцию питающих проводов как в квартирах данного дома (в любой из них), так и в общедомовых помещениях (подвал, прокладки, в подъезде). А так как в данном доме не имеется заземляющего контура, то с большой долей вероятности имел место вынос электрического потенциала на металлическую поверхность раковины любым независимым путем от провода с поврежденной изоляцией. Так как система выравнивания потенциалов в данном доме не предусмотрена, то появление разности потенциалов вполне возможно даже на таких элементах конструкции, как водопроводная труба, канализационная труба, батарея отопления и прочее», — говорилось в заключении заведующей кафедрой АлтГТу Татьяны Халиной.

Она также считает, что не имеет значения, в какой части дома произошел вынос электрического потенциала, так как по металлическим конструкциям утечка тока по этой причине может иметь место в любой квартире дома.

Судмедэксперты же, обследовав электрическую метку, полученную ребенком в момент соприкосновения с краем раковины, предположили, что ток мог протекать через ее тело — от раковины — к воде.

«Я склонен считать, что причиной трагедии стала проводка. Но не в квартире. У нас следствие проверило все электроприборы, доказано, что они исправны. Однако, уже спустя 20 дней после похорон следователь сказал мне: «Управляющая компания тут точно ни при чем». Как это может быть правдой? УК с нас только деньги собирала и ничего больше не делала», — рассказал Дмитрий Захаров.

А заявление следователя о том, что причиной трагедии стал несчастный случай, отец погибшей девочки вообще считает диким.

«Несчастный случай — это когда бежал по улице, споткнулся, упал, получил травму и умер. Тут же ребенок просто хотел ручки дома помыть», — отметил Дмитрий Захаров. С его доводом трудно не согласиться.

«Я не остановлюсь»

Накануне, 20 января, стало известно о том, что не пройдет и недели, как в Рубцовск для проведения личного приема граждан прибудет заместитель руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Алексей Александров. Дмитрий Захаров, которого 27 января уже пригласили на прием, намерен получить конкретные ответы на вопрос о виновных в данной трагедии.

С тех пор как Ариадна погибла от удара током, родители в ее комнате даже ни к чему не прикасались, говорят «мужества не хватает убрать что-то из детской». Зато они полны сил доказать: дочь умерла из-за халатности коммунальщиков.

«Я не остановлюсь, пока не добьюсь правды. Мне не хочется, чтобы дело замяли или козлом отпущения кого-то в итоге сделали», — говорит Дмитрий Захаров.