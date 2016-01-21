Спрингфилд, США, 21 января, 2016, 05:44 — ИА Регнум. ДТП с участием школьного автобуса и двух грузовиков произошло 20 января на севере американского штата Иллинойс, сообщает местный телеканал WGN-TV.

archive.courier-journal.com Школьный автобус

Авария произошла в населённом пункте Бич Парк около 15:00 по местному времени (0:00 мск). По сообщениям очевидцев автобус врезался в идущий впереди грузовой автомобиль, после чего другой грузовик въехал в автобус сзади.

Как уточняется, в автобусе находились 52 ученика начальной школы. В результате аварии девять школьников были госпитализированы. По заявлению властей, полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.

Никто из водителей транспортных средств не пострадал. Отмечается, что полиция на данный момент не может установить, кто из них был виновен в инциденте.