Вашингтон, 21 января, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Выход в прокат восьмого эпизода киносаги «Звёздные войны» отложен до 15 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте компании-прокатчика фильма Walt Disney.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Пробуждение силы». реж Джей Джей Абрамс. 2015. США Star-Wars

Изначально предполагалось, что следующий эпизод картины выйдет 26 мая 2017 года. Решение отложить премьеру прокатчики объясняют «экстраординарным успехом» седьмого эпизода киносаги, который вышел в широкий прокат в декабре минувшего года.

Автор сценария и режиссер новой картины Райан Джонсон, как ожидается, приступит к съёмкам в Лондоне в феврале 2016 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, фильм «Звездные войны: пробуждение силы», снятый режиссёром Джеффри Джейкобом Абрамсом, занял третье место по сумме кассовых сборов за всю историю кино.

По состоянию на середину января, кассовые сборы составили 1,73 млрд долларов США.