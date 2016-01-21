Якутск, 21 января, 2016, 05:17 — ИА Регнум. В зависимой от цен на сырьевых рынках России обостряются социальные проблемы, растет уровень инфляции и безработицы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор информационно-аналитического центра «Эксперт» НИ ИРЭС Северо-Восточного федерального университета, кандидат экономических наук Юрий Данилов, обозначив пути решения проблемы.

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«В мировой экономике начиная со второй половины первого десятилетия XXI века наступил новый цикл глобального экономического кризиса, периодичностью 75−80 лет (период установлен автором). Он аналогичен глобальному кризису времен Великой депрессии 30-х годов ХХ века! В период таких больших экономических потрясений возможны подъемы и спады в экономике отдельных стран, но в целом происходят резкие обвалы рынков ведущих стран, включая Китай и США. Последовавшие события подтверждают, что началась вторая волна глобального кризиса. Произошел дальнейший обвал цен на сырьевых рынках, прежде всего на нефть. Экономика России, сильно зависимая от этого фактора, вступила в острую фазу кризиса: курс рубля к доллару обновил достигнутый в декабре 2014 года рекордный показатель», — отметил эксперт.

Юрий Данилов считает, что в декабре ЦБ России не стоило повышать ключевую ставку до 17%, руководствуясь принятой тогда стратегией таргетирования инфляции. «Такая мера привела к обвалу национальной валюты. Этого не следует повторять, а, наоборот, следует снизить ключевую ставку до 6−8%! При этом вероятно, что курс рубля может достигнуть значения 100 рублей за доллар, но зато реальный сектор экономики получит возможность роста за счет привлечения доступных кредитных ресурсов внутри страны. Отечественные предприятия и их продукция станут более конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках», — считает кандидат экономических наук.

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По его мнению, также в стране нужно провести полную амнистию физических лиц по кредитным долгам перед банками, которым в счет этих долгов Российская Федерация передаст государственные ценные бумаги, эмитированные специально для погашения долгов физических лиц. Это приведет к росту покупательной способности населения и росту потребления товаров и услуг в стране, что также стимулирует экономику.

Эксперт также подчеркнул, что кризис в экономике страны, как это ни парадоксально звучит, пока не очень сильно затронул экономику Республики Саха (Якутия), поскольку основные промышленные предприятия и их продукция экспортные, расчет по которым идет в иностранной валюте, что при падении курса рубля увеличивает объем денежных поступлений в рублях.

«Бюджет региона также формируется в рублях, а значительная часть поступлений обеспечивается группой АЛРОСА, добывающей и реализующей алмазное сырье, а не нефтедобывающими и транспортирующими нефть компаниями, которые отчисляют в республиканский бюджет не столь значительные суммы. И почти половина республиканского бюджета формируется за счет дотаций из центра, что в создавшихся условиях экономического кризиса является положительным фактором. Более того, скажу еще более крамольную мысль. При курсе доллара 80 рублей бюджет республики по доходам будет исполнен на том уровне, какой он принят сейчас. Если курс будет 100 рублей, то, наоборот, будут дополнительные доходы, которые следует направить на погашение существующего дефицита бюджета, а также создание антикризисного фонда», — советует Юрий Данилов.

Тем не менее секвестирование федерального, а затем и республиканского бюджета неизбежно, уверен он. «В первую очередь нужно сокращать расходы на раздутый аппарат управления всех уровней власти, а также сократить до разумных пределов уровень зарплаты менеджмента и руководства государственных компаний и муниципальных предприятий. С другой стороны, следует сохранить уровень поддержки социально незащищенных слоев населения: инвалидов, детей, неработающих пенсионеров, многодетные семьи и так далее», — рекомендовал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Республике Саха (Якутия) пришлось задуматься о сокращении объема расходов, запланированных на 2016 год. Из-за нестабильности на мировых рынках регион недополучит 10−15 миллиардов рублей налога на прибыль от алмазодобывающей компании АЛРОСА. По словам председателя комитета Госсобрания Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрия Николаева, всего в бюджете региона поступления от АЛРОСЫ были запланированы в объеме 43,2 миллиарда рублей, но получить всю сумму удастся вряд ли. На сколько снизятся поступления в бюджет от алмазодобывающего предприятия Якутии, станет известно только к концу I квартала 2016 года, отметил депутат. Но меры со стороны правительства региона и руководства компании предпринимаются уже сейчас. Депутат подчеркивает, что сокращать расходы в любом случае придется: перекрыть бюджетными кредитами всю сумму не удастся.

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