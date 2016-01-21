Кабул, 21 января, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Ответственность за взрыв в столице Афганистана, прогремевший недалеко от российского посольства, взяли на себя боевики движения «Талибан», передаёт агентство Reuters.

topwar.ru Талибы

Сообщается, что целью атаки был микроавтобус с сотрудниками местного телеканала Tolo News, угрозы в адрес которого боевики распространили в минувшем году. Это произошло после того, как в эфире телеканала рассказали о подозрениях в причастности талибов к казням, изнасилованиям, похищениям и другим актам насилия во время битвы за Кундуз.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв на проспекте Дар-уль-Аман в западной части Кабула прогремел 20 января. Жертвами атаки, по последним данным, стали восемь человек, ещё не менее 25 человек пострадали.

Инцидент произошел недалеко от здания посольства Российи. Из работников российской дипмиссии никто не пострадал. Зданию посольства был нанесён незначительный ущерб.