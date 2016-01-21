Брюссель, 21 января, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Полиция Бельгии в ходе спецоперации 20 января задержала ещё одного подозреваемого по делу о терактах в Париже, передаёт телеканал RTL.

publicbroadcasting.net За решеткой

Как сообщается, обыски были поведены в иммигрантской коммуне Брюсселя Моленбек, на территории которой, по данным следствия, проживала часть боевиков, организовавших атаки во французской столице.

Никакой информации о задержанном правоохранительные органы не раскрывают. Ожидается, что прокуратура сообщит подробности позднее.

Напомним, что всего в Бельгии в настоящее время находятся под стражей десять обвиняемых по делу о парижских терактах.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате террористических атак в ночь с 13 на 14 ноября в Париже погибли 130 человек, ещё более 350 человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».