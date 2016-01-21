Киев, 21 января, 2016, 04:10 — ИА Регнум. Украина намерена в ближайшее время запустить новую дипломатическую инициативу по возвращению Крыма. Об этом заявила министр финансов Украины Наталья Яресько в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передаёт агентство Reuters.

Крым. Пляж. Галька

«Мы не согласны с тем, что потеряли Крым. Это будет год, когда мы начнём процесс возвращения полуострова», — сказала Яресько, отметив, что Киев планирует «создать что-то большее, чем «женевский формат», чтобы начать диалог о том, как вернуть Крым».

По словам Яресько, Киев намерен инициировать создание дипломатического форума, в который бы вошли представители России, Украины, Евросоюза и США.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство населения высказалось за воссоединение с Россией. Официальный Киев не признаёт результаты референдума, называя Крым «временно оккупированным».