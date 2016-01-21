Бразилиа, 21 января, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате падения небольшого самолёта на фургон с пассажирами в городе Лондрина на юге Бразилии. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

infoferma.ro Легкомоторый самолёт

Инцидент произошёл днём 20 января по местному времени. Самолёт, опрыскивавший сельскохозяйственные угодья, упал на фургон с рабочими, трудившимися на расположенной неподалёку автомагистрали.

Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в местные больницы. Состояние троих из них оценивается как тяжёлое.

Причины падения самолёта на данный момент не установлены, все подробности произошедшего выясняются.