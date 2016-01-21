Кито, 21 января, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Власти Эквадора в ближайшие дни проведут допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по запросу шведских властей. Об этом сообщил журналистам президент южноамериканской страны Рафаэль Корреа.

pufterem.com Джулиан Ассанж

Он уточнил, что допрошен Джулиан Ассанж будет на территории посольства Эквадора на основании вопросов, поступивших от шведских прокуроров.

Напомним, Швеция и Эквадор в середине декабря подписали договор о правовой помощи по уголовным делам, который значительно облегчает возможность допроса основателя WikiLeaks. Сам Ассанж согласился дать показания прокуратуре Швеции ещё в апреле прошлого года. 13 января стало известно, что в генпрокуратуру Эквадора поступил официальный запрос от шведского министерства юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж стал известен в 2010 году — после того, как портал WikiLeaks опубликовал конфиденциальную переписку Госдепартамента США. С июня 2012 года основатель разоблачительного ресурса находится в Лондоне, на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище.

Власти Швеции обвиняют Ассанжа в преступлениях сексуального характера, сам он себя виновным не признаёт. Верховным судом Великобритании было вынесено постановление о выдаче Ассанжа Стокгольму. Основатель WikiLeaks полагает, что оттуда его могут передать властям США, где ему может грозить смертная казнь.