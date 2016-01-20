Киев, 21 января, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Правительство Украины 20 января утвердило расширение перечня российских продовольственных товаров, запрещённых к ввозу на территорию страны. Полный список продукции, попадающей по эмбарго, опубликован пресс-служой Министерства экономического развития и торговли Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В список дополнительно вошло более 70 позиции, среди которых лук, соусы и кетчупы, рыба, некоторые кондитерские изделия. Кроме того, «с целью избежания поставки запрещенных к ввозу товаров под другими кодами», эмбарго введено также на товары, которые в течение последнего года на Украину не ввозились.

Уточняется, что постановление вступит в силу через десять дней со дня его опубликования, запрет импорта товаров из России будут действовать до 5 августа 2016 года или до снятия Россией ограничений в отношении украинских товаров.

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