В Сьерра-Леоне подтверждён второй случай Эбола после окончания эпидемии
Фритаун, 21 января, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Власти Сьерра-Леоне сообщили об ещё одном случае заражения лихорадкой Эбола, выявленном после объявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании эпидемии, передаёт агентство Reuters.
По данным министерства здравоохранения страны, заболевание диагностировано у 38-летней женщины, ухаживавшей за своей больной родственницей, которая скончалась 12 января. Наличие вируса Эбола было выявлено у неё уже посмертно.
Как передавало ИА REGNUM, 14 января ВОЗофициально объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке. Причём ранее объявление о победе над болезнью дважды откладывалось из-за новых случаев заражения.
Согласно данным ВОЗ, во всём мире за период эпидемии с декабря 2013 года лихорадкой Эбола заразились свыше 28 тысяч человек, из них более 11 тысяч человек скончались.
Случаи заболевания были выявлены в основном в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Также случаи заражения фиксировались в Мали, Нигерии, Сенегале, Италии, Испании, Японии, Великобритании и США.