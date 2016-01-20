Фритаун, 21 января, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Власти Сьерра-Леоне сообщили об ещё одном случае заражения лихорадкой Эбола, выявленном после объявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании эпидемии, передаёт агентство Reuters.

naplesherald.com Вирусологи

По данным министерства здравоохранения страны, заболевание диагностировано у 38-летней женщины, ухаживавшей за своей больной родственницей, которая скончалась 12 января. Наличие вируса Эбола было выявлено у неё уже посмертно.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января ВОЗофициально объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке. Причём ранее объявление о победе над болезнью дважды откладывалось из-за новых случаев заражения.

Согласно данным ВОЗ, во всём мире за период эпидемии с декабря 2013 года лихорадкой Эбола заразились свыше 28 тысяч человек, из них более 11 тысяч человек скончались.

Случаи заболевания были выявлены в основном в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Также случаи заражения фиксировались в Мали, Нигерии, Сенегале, Италии, Испании, Японии, Великобритании и США.