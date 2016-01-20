Вашингтон, 21 января, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Демократы в Сенате США заблокировали ранее принятый Палатой представителей законопроект об ограничении приёма беженцев из Сирии и Ирака, передаёт агентство Reuters.

mcmore.com Иммигрантка

Как сообщается, демократическому меньшинству удалось без проблем собрать 40 из 100 голосов, которые необходимы в соответствии с регламентом для блокирования документа.

Законопроект, одобренный Палатой представителей 19 ноября минувшего года, предусматривает приостановку действия программы по приёму беженцев из Ирака и Сирии, а в дальнейшем — усиление проверок мигрантов, которых будут принимать на территории США.

С соответствующей инициативой выступили американские республиканцы, занявшие жёсткую позицию по отношению к беженцам, после террористических атак в Париже 13 ноября, жертвами которых стали 130 человек.

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