Минск, 21 января, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Совместным постановлением Совмина и Нацбанка Белоруссии банка №28/2 от 18 января утверждён «Комплекс мер по решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь в 2016 году и обеспечению макроэкономической сбалансированности». Текст документа опубликован на официальном сайте правительства Белоруссии.

Цитата из мультсериала «80 дней вокруг света» Мистер Фикс, у которого всегда есть план

Авторы документа ссылаются на официальный прогноз социально-экономического развития Белоруссии на 2016 год, утверждённый президентским указом №504 от 18 декабря 2015 года. Отметим, что как и в прошлые годы, независимые эксперты подвергли сомнению реалистичность очередного официального прогноза, что вполне естественно — за многие годы ни один из таких прогнозов, подготовленный ответственными (?) людьми и утверждённый Александром Лукашенко, не сбылся. «Комплекс мер включает перечень мероприятий по обеспечению в Белоруссии в 2016 году экономического роста и повышению уровня жизни населения при макроэкономической сбалансированности», — сказано в официальном комментарии к документу. В нём содержится 93 пункта, включающие в себя мероприятия в области внешнеэкономической, интеграционной, инвестиционной, инновационной, промышленной, ценовой, антимонопольной, социальной, региональной, денежно-кредитной политик, а также меры по развитию внутреннего рынка, предпринимательства, совершенствованию системы управления экономикой, функционирования банковской системы.

Так, пунктом 5 документа предусмотрено «обеспечение диверсификации экспорта в следующем соотношении: рынок ЕАЭС — 37,3%, рынок ЕС — 35,2%, рынки иных стран — 27,5%», а пунктом 6 — «увеличение экспорта инвестиционных товаров в страны BRICS (без учета экспорта в Россию) не менее чем на 10 процентов). Официальный Минск надеется продолжить переговоры по вступлению в ВТО.

Пунктом 13 предусмотрено «развитие Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», привлечение инвесторов в соответствии с отдельным планом мер». В пункте 18 указывается на сокращение бюджетных организаций, а пункте 36 — реализация «эффективных инвестиционных проектов». Вероятно, некоторые пункты документа перекликаются: об инвестпроектах идёт также речь в контексте КБИП и БелАЭС.

Комплексом предусмотрено утверждение Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016−2020 годы, разработка плана поддержки отечественных экспортеров, реализация решений Евразийского межправительственного совета по совместному развитию экспорта товаров и услуг на рынки третьих стран. Заявлена дебюрократизация внешней торговли.

«Импортозамещение» также отражено в Комплексе: «Планируется обеспечить темп роста розничного товарооборота в 2016 году в размере не менее 101,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2015 года, в том числе Белкоопсоюзом — 101,1%. Планом также предусмотрено достижение удельного веса товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций торговли в размере 70−75%».

«Обеспечение в 2016 году поставки в Республику Беларусь нефти в объеме 24 млн тонн и ее переработки» предусмотрено пунктом 38 документа.

Пунктом 51 предусмотрена «реализация мер Антиинфляционной программы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2015 года № 733/17», а пунктом 76 — разработка «предложений по мобилизации в бюджет дополнительных доходов».

Безработицу планируется удержать на уровне 1,5 — 2% от экономически активного населения. Запланировано «создание независимого антимонопольного органа», а также «организация работы по размещению акций отечественных акционерных обществ на мировых фондовых рынках».

В целом документ отражает много свежих идей, появившихся не без влияния обострившегося кризиса. Немаловажно, что в Комплексе указаны сроки и исполнители.