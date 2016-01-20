Кишинёв, 21 января, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Утвержденное 20 января парламентом Молдавии правительство во главе с выдвиженцем Демпартии Павлом Филипом поздно вечером принесло присягу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, церемония приведения кабинета министров к присяге состоялась тайно. Еще за несколько часов до этого в пресс-службе президента Николая Тимофти сообщали, что о времени принесения правительством присяги будет объявлено в четверг, 21 января.

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Ранее парламент Молдавии на срочно созванном заседании утвердил правительство голосами 57 депутатов, вошедших в парламентское большинство, созданное под эгидой Демпартии Молдавии. Утверждение Кабмина проходило на фоне массовых протестов у здания парламента. Своих сторонников на улицу вывели платформа «Достоинство и правда» (DA), партия социалистов и Наша партия.

После появления известия об утверждения Кабмина толпа пошла на штурм парламента, прорвала полицейские кордоны и ворвалась в здание. Депутатов оттуда к тому времени эвакуировали: по информации ряда СМИ, для этого их переодели в одежду полицейских. Некоторые парламентарии, очевидно, от «переодевания» отказались и решили покинуть здание самостоятельно. Лидер Либеральной партии Михай Гимпу об этом пожалел: толпа схватила его и с криками «Иуда!» избила. Всего в ходе столкновений пострадали более 10 человек — раненые есть как среди полицейских, так и в рядах протестующих.

Поздно вечером 20 января к зданию парламента стянули спецназ. Большинство манифестантов к тому времени покинули здание, и силовики в течение получаса взяли его под контроль. Спикер парламента Андриан Канду пригласил представителей оппозиции на переговоры, назначив встречу на утро 21 января.

Лидеры протестов Андрей Нэстасе, Ренато Усатый и Игорь Додон объявили, что протесты продолжатся в режиме нон-стоп. Они призвали своих сторонников выйти к зданию парламента утром 21 января, чтобы «не допустить принесения правительством присяги». Их реакция на информацию о том, что это уже произошло, пока неизвестна. Официально информация о принесении правительством присяги была подтверждена пресс-службой президента около полуночи.