Москва, 21 января, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Комитет банковского надзора Центробанка на заседании 20 января принял решение об отзыве лицензии у «Внешпромбанка», сообщает газета «Коммерсантъ».

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По информации издания, дыра в балансе банка составляет около 240 млрд рублей, что практически равно его балансу. Несмотря на то, что фактически деятельность «Внешпромбанка» была приостановлена в середине декабря минувшего года, регулятор медлил с окончательным решением из-за активности крупных кредиторов банка. Однако в сложившейся критической ситуация шансов на санацию не оставалось.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря Центробанк назначил временную администрацию по управлению «Внешпромбанком» сроком на шесть месяцев. Данное решение было принято в связи со снижением собственных средств банка на 30% относительно их максимальной величины за последний год.

22 декабря Центробанком был введён трёхмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Внешпромбанка». В тот же день председатель правления «Внешпромбанка» Лариса Маркус была арестована по подозрению в мошенничестве.