Москва, 21 января, 2016, 00:26 — ИА Регнум. В Москве одиннадцатилетний ребёнок скончался, случайно выстрелив себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

interdag.ru Следственный комитет

«Вечером 20 января в квартире одного из жилых домов по улице Святоозерской в городе Москве, в результате небрежного хранения оружия 11-летний мальчик случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. От полученного ранения ребёнок скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следственными органами проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за хранения данного оружия.

«В настоящее время следователи работают на месте пришествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в Следственном комитете.