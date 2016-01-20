Калининград, 20 января, 2016, 22:22 — ИА Регнум. В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего Максима Корсуна, обвиняемого по ч. 1 ст.282 УК РФ («Возбуждении ненависти по национальному признаку»). Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, решение о возбуждении дела принималось по материалам проверки органов ФСБ.

личная страница Обвиняемый Максим Корсун (справа на башне танка)

По версии следствия, летом 2013 года Корсун трижды разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» демотиваторы, оскорбляющие лиц еврейской и кавказской национальностей.

Допрошенный в качестве обвиняемого калининградец не отрицал свою причастность к содеянному, объяснив свои действия «взглядами националистического характера».

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, ознакомившийся с содержанием страницы Корсуна в соцсети, молодой человек относит себя к «русским националистам» и футбольным фанатам-ультрас. В его альбоме есть фотографии, где он с группой единомышленников проводит акцию в центре Калининграда, держа в руках чёрно-жёлто-белые штандарты Российской империи.

Кроме того, Корсун с этим же имперским штандартом позирует, стоя на памятнике Великой Отечественной войны. Речь идёт о танке Т-34 — непосредственном участнике боёв за немецкую город-крепость Кёнигсберг, ставшем мемориалом в 1980 году. Снимки, оскверняющие память Героев-танкистов, сделаны в том же августе 2013 года, когда националист оскорблял мусульман и иудеев.

В настоящее время материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Калининграда. Инкриминируемое калининградцу преступление влечёт за собой наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

ИА REGNUM напоминает, что в Калининграде аналогичное дело было расследовано в 2007 году. Тогда на скамье подсудимых оказался руководитель местной ячейки Движения против нелегальной иммиграции Алексей Сафин. Калининградец размещал на своём сайте статьи под заголовками «Тени кавказской национальности», «Деловое сотрудничество с кавказцами — лотерея с известным результатом», направленные на возбуждение ненависти и вражды к евреям, народам Кавказа, а также иудеям и мусульманам.

Сафина суд приговорил к 6-ти месяцам лишения свободы условно.