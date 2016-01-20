Киев, 20 января, 2016, 22:04 — ИА Регнум. В Польше нет никакого «миллиона беженцев» с Украины, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица посредством комментария украинскому госинформагентству «Укринформ».

Цитата из т/с «Девочки из Львова». реж. Войчех Адамчик. 2015. Польша Хит телесезона в Польше

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Польши Беата Шидло неожиданно заявила, что Польша приняла около миллиона беженцев с Украины.

«У меня есть глубокое чувство ответственности не только за происходящее в Польше, но и за события в Европе. Вы говорите о миграции, о мигрантах. Это очень серьезная проблема. И вы об этом очень хорошо знаете. Польша приняла около миллиона беженцев с Украины», — сказала польский премьер-министр во время дебатов в Европарламенте, добавив, что «этим беженцам с Украины больше никто не хотел помочь».

В то же время, по официальным данным польского Управления по делам иностранцев, в 2015 году лишь двое украинцев получили статус беженца в республике, 24 человека получили так называемую дополнительную защиту, а шесть — согласие на толерантное пребывание.

«На самом деле в Польше нет беженцев из Украины. В Польше находится, возможно, до миллиона человек — украинских рабочих, которые прибыли и находятся здесь легально и которые занимают те рабочие места и вакансии, что освободились в Польше, после того как миллионы поляков выехали за границу в поисках лучшей работы», — сказал Дещица, комментируя заявление главы польского правительства.

Украинский дипломат отметил, что трудовые мигранты, в отличие от беженцев, не нуждаются в социальной помощи.

В то же время заявления польского премьер-министра о «миллионе беженцев из Украины» Дещица считает попыткой противостоять обязательному навязыванию квот по приему беженцев с Ближнего Востока в рамках ЕС.

«Наверное, полякам выгодно рассказывать, что у них уже якобы есть проблемы с беженцами из Украины. Таким образом, просто используется факт пребывания украинских трудовых мигрантов в Польше как противовес аргументам в дискуссии в рамках ЕС по приему беженцев», — сказал посол.