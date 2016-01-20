Москва, 20 января, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Как и предполагало ранее ИА REGNUM, после снятия с Ирана режима санкций и дополнительной активизации российско-иранского энергетического сотрудничества начинают меняться векторы развития энергетического рынка Закавказья. В первую очередь Тегеран заметно ослабляет прежнюю энергетическую монополию Азербайджана и меняет геополитический ландшафт региона.

iranreview.org Иранский взгляд на Закавказье

Как считает директор Глобального энергетического центра Атлантического совета, бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар, инициатива сейчас перехватывается Ираном, который может стать дополнительным источником поставок газа для проекта «Южный газовый коридор», хотя может и не стать. Во всяком случае Тегеран стал вести себя на этом направлении достаточно уверенно. Недавно директор по международным связям Национальной иранской газовой компании (НИГК) Азизолла Рамезани заявил, что «расположение Ирана, обладающего крупнейшими запасами газа в мире, позволяет ему продавать газ во все страны», заметив также, если «Россия продает газ в Европу, поставляя его по трубопроводу протяженностью 3 тыс. км, то и Иран может поставлять». В частности, газ может идти в Европу через «Черное море, Сирию, Ирак, Турцию или через несколько трубопроводов», пояснил Рамезани. По его словам, «иранский газ имеет низкую себестоимость, что составляет его основное конкурентное преимущество для экспорта в ЕС».

Морнингстар в свою очередь считает, что ухудшение отношений Турции и России якобы создает преимущества для «Южного газового коридора», который был ориентирован на монополию Баку. Однако, на наш взгляд, перед Тегераном открываются возможности выбора действий по сценарию «и нашим, и вашим» — использование TANAP, а значит Азербайджана, и подключение иранских компаний к проектам регионального значения вместе с Россией в Грузии и Армении. Не случайно министр энергетики России Александр Новак, выступая с предложением о своповых поставках нефти и газа в Иран, говорил о возможностях «Газпрома» поставлять нефть и газ на север этой страны через Армению или Азербайджан, чтобы взамен получить газ в местах добычи на юге Ирана. В то же время при определенных обстоятельствах «Газпром» мог бы поставлять газ в Иран через существующую инфраструктуру через Грузию и Армению.

Отсюда стремление Тбилиси диверсифицировать источники поставок газа и начало переговоров с «Газпромом», что является естественным и продуманным шагом, отражающим формирующиеся геополитические реалии. Новизна в том, что Армения получает шанс стать энергетическим транзитным государством, а Грузия — энергетическим хабом всего Закавказья. Вот почему битва за направления энергетических маршрутов в Закавказье день ото дня будет приобретать более жесткий характер, так как речь идет о начале второго после развала СССР (первым был проект нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан) переформатирования энергетического и геополитического баланса в Закавказье, за чем стоит ослабление энергетического влияния Баку и политического Анкары. Правда, у Баку в выстраивании энергетических отношений с Тегераном есть люфт для переговоров и торга, но их исход очевиден: Азербайджан сам может превратиться в транзитное государство, что, правда, по сравнению с Грузией и Арменией далеко не одно и то же.

На февраль намечена первая техническая оценку возможности сотрудничества с Ираном в вопросах импорта газа в ЕС, которую проведет европейский комиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете. Ранее он выступал за поддержку проекта «Южный газовый коридор», для которого в качестве основного источника рассматривается газ, что планируется добывать в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз». Но по этой цели наносит удар Тбилиси, который не намерен отказываться от своей цели стать энергетическим хабом региона. А Ереван, стратегический партнер и союзник Москвы, сохраняет одновременно и конструктивные отношения с Западом. Тегеран, союзник Москвы по борьбе с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), вряд ли на данном этапе станет осуществлять свой энергетический «прорыв», выстраивая конкуренцию с Москвой. Так что в Закавказье все снова быстро поменялось.