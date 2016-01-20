Давос, Швейцария, 20 января, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Американский новостной журнал U.S. News and World Report представил свой рейтинг сильнейших стран мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Соответствующая публикация также сделана сегодня, 20 января, на сайте издания.

«Мы хотим строить, а не разрушать». Советский плакат

Согласно этому рейтингу Российская Федерация слабее только Соединенных Штатов Америки и занимает вторую строчку.

Замыкает тройку лидеров Китайская Народная Республика. В десятке лидеров оказалась также Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Также представлен рейтинг «лучших» стран мира. Первое место тут досталось Германии, затем идет Канада и Великобритания. Россия размещена на 24-й строчке.

Замыкают рейтинг Иран, Украины и Алжир.

Издание сообщает, что рейтинг составлен на основании результатов опроса около 16 тысяч человек из 36 стран. Вопросы задавали как представителям бизнес-элиты, так и обычным гражданам.