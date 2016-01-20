Москва, 20 января, 2016, 21:13 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» расторгнул договор по проекту строительства газопровода «Южный поток». Соответствующий документ опубликован 20 января пресс-службой компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru Маршрут газопровода «Южный поток»

«Одобрить заключение ПАО «Газпром» с компанией South Stream Transport B.V. соглашения о прекращении действия договора поручительства в отношении обязательств ООО «Газпром экспорт» по соглашению о транспортировке газа от 2 октября 2013 года», — говорится в решении Совета директоров «Газпрома» от 19 января.

Согласно условиям сделки, компания South Stream Transport B.V. согласилась расторгнуть договор поручительства и освободить ПАО «Газпром» от исполнения всех обязательств по договору в отношении обязательств ООО «Газпром экспорт».

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Компания South Stream Transport B.V. была создана для строительства морской части газопровода «Южный поток». После решения Москвы от закрытии проекта в декабре 2014 года «Газпром» выкупил доли в этой компании у итальянской Eni, немецкой Wintershall и французской EDF на общую сумму около 1 млрд долларов и стал владельцем 100% её акций.

Напомним, 11 января болгарская газета «Стандарт» сообщила со ссылкой на источники в окружении премьер-министра страны Бойко Борисова, что Россия и Болгария возобновили переговоры по газопроводу «Южный поток», и работы по нему могут начаться уже в течение нескольких недель. В тот же день и Москва, и София официально опровергли данную информацию. Вместе с тем, чуть позднее газета «Известия» со ссылкой на несколько источников в дипломатических кругах сообщила, что переговоры между «Газпромом», российскими и болгарскими властями по вопросу о возобновлении проекта ведутся уже как минимум с осени минувшего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года Россия приняла решение отказаться от проекта «Южный поток», так как Еврокомиссия не дала разрешения на прокладку газопровода, задним числом применив к проекту требования Третьего энергетического пакета. Основной маршрут газопровода мощностью 63 млрд кубометров в год должен был проходить через территорию Болгарии, Сербии, Венгрии, Словении и Италии. Для реализации сухопутной части газопровода Россия заключила межправительственные соглашения с семью странами, в рамках договорённостей были созданы совместные компании.

Взамен «Южного потока» было решено строить «Турецкий поток» — газопровод аналогичной мощности через Турцию до границы с Грецией, где предполагалось создать газовый хаб для потребителей в Южной Европе. Однако проект оказался под угрозой после осложнения отношений между Москвой и Анкарой из-за атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 в Сирии в ноябре минувшего года.

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