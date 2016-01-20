Москва, 20 января, 2016, 21:31 — ИА Регнум. 21 января на Новой сцене Александринского театра состоится творческий вечер «Хармс и Ко», посвященный 110-летию со дня рождения писателя Даниила Хармса. Как сообщили в пресс-службе киностудии Proline Film, в программе вечера — показ трейлера драмы «Хармс», первого в России игрового кино о советском писателе и поэте Данииле Ювачеве режиссёра-дебютанта Ивана Болотникова.

Цитата из к/ф «Хармс» реж. Иван Болотников. 2016. Россия Отчего ты весел, Ваня? — У меня Ежи в кармане

Также в рамках мероприятия пройдёт презентация редких книг о Хармсе от издательства «Вита-Нова» и «Корпус», презентация проекта «Петербургский музей Хармса», выступление биографа Даниила Хармса Валерия Шубинского, а актёры, сыгравшие главные роли в фильме «Хармс» исполнят со сцены поэтический этюд на его стихи.

В фойе Александринского театра вниманию посетителей будет представлена экспозиция личных вещей поэта.

Отдельным событием вечера станет исполнение саунд-трека фильма музыкантами группы «АукцЫон».

О загадочной личности Хармса, работе над проектом и главной идее фильма корреспонденту ИА REGNUM рассказал продюсер картины Андрей Сигле.

— Андрей Рейнгардтович, расскажите, почему Вы взялись за этот проект.

— Как ни странно, наряду с многочисленными документальными картинами и экранизациями о Хармсе, ранее никто не снимал о нём художественного кино, никто не воплощал Хармса на экране в игровом фильме. Это первая причина. А вторая наверное в том, что мне было интересно. Было интересно поработать с молодым режиссёром Ваней Болотниковым, который практически живёт этой темой, болеет этой темой. Наряду с серьёзными большими режиссёрами с которыми я обычно работаю, мне всегда бывает интересно почувствовать энергию молодых кинематографистов.

— А чем Хармс близок именно Вам?

— Он близок мне ещё со школьной поры. И думаю, не только я, но очень многие помнят писателя именно со школы. У нас было две настольные книжки в то время — Козьма Прутков и Даниил Хармс. Они были растащены на цитаты…

Фигура Хармса очень интересна. Она нестандартная. Это был человек, не ужившийся в мире, как будто с другой планеты. Человек, который появился неизвестно как, сформировал совершенно новый культурный мир и ушёл в небытие, непонятый своими современниками. Это очень трагическая фигура и в то же время очень эксцентрическая и в чём-то даже комичная. Даже то, как он одевался, или его абсолютно экзотические любовные истории… При всём этом это был очень ранимый, тонкий, хрупкий человек, настоящий художник. Настоящая звезда, залетевшая к нам.

— В пресс-релизе фильма есть Ваша цитата: «На мой взгляд, Хармс сегодня очень актуальная фигура. Актуально его творчество. В связи с тем сюрреализмом, который происходит вокруг нас, он очень популярен и очень своевременен». Расскажите, что Вы имели в виду? Почему Хармс сегодня актуален?

— Это достаточно длинный разговор. Моя оценка психологического состояния современного общества такова, что нынешняя жизнь сродни абсурдизму Хармса. Когда церковники высказываются положительно о Сталине, когда коммунисты крестятся в церквах. Дезориентация в пространстве молодёжи. На примере своей дочки могу сказать — она абсолютно дезориентирована, не понимает, как всё происходящее вокруг осознать и соединить в систему… Мир сходит с ума по Хармсу, я бы так сказал.

Сейчас, кстати, многие ставят произведения Хармса — спектакли, не только в России, но и за рубежом. Он становится очень популярным.

— Какова основная идея фильма?

— Это биографический фильм, который рассказывает о судьбе великого писателя. Его произведения многие знают, а вот его жизненный путь и его трагическую смерть — нет. Его становление как писателя, круг его друзей, детский журнал, в котором он работал, его отношения с женщинами, его любовь… Всё это в фильме воссоздано абсолютно документально. У нас работал замечательный художник-постановщик Владимир Светозаров. Тот мир, в котором жил и творил Хармс — воссоздан был очень бережно и с большим уважением.

— Фильм будет участвовать в фестивалях? Появится ли в прокате?

— Да, конечно. Сейчас идёт самый ответственный момент работы — проводится музыкальное переоформление фильма. Когда мы закончим, нас уже ждут на фестивалях. Картина международная, в ней участвуют македонский и литовский сопродюсеры. Нас поддержали Голландский фонд «Хуберт Балс Фонд», европейский фонд «Евримаж» и уже ждёт Роттердамский фестиваль. Фестивали ещё будем выбирать, хотелось бы представить фильм максимально широко и серьёзно. Пока не определились. Но интерес к фильму уже большой.

Следующий этап — это российский прокат, когда уже премьера фильма пройдёт на одном из фестивалей и международные форумы дадут свою оценку.

Я достаточно скептически отношусь к нашему прокату в России. Потому что он имеет вполне определённую направленность. Захочет ли наш зритель посмотреть это кино, которое в общем, на мой взгляд немножко выше тех потребностей, которые сейчас демонстрирует наша публика. Выше, в том смысле оно тоньше, это не ужастик, не комедия, то есть не то, на что идёт сегодня наш зритель в кино. Тем не менее, думаю, что какую-то достойную часть зрителей мы найдём. Я думаю, фильм должен быть в первую очередь интересен молодёжи.

— Андрей Рейнгардтович, и последний вопрос: наступил Год российского кино, и кинотеатрам предложено определённый процент времени отдать под показ отечественных фильмов. Что Вы думаете по поводу этой инициативы?

— Я всегда плохо отношусь к любому регулированию какого бы то ни было бизнеса. Заставлять кинотеатры показывать российское кино наверное совсем не правильно. Хотя я как раз снимаю такое кино, которое не очень востребовано у зрителей. Но я понимаю прекрасно, что насильно мил не будешь. И заставлять кинотеатры показывать эти фильмы, а тем более измерять этот показ в процентах — бессмысленно. Бизнес всегда найдёт, как из этого вывернуться. Покажут на восьмичасовом утреннем сеансе, выполнят обязательства и с удовольствием съедят все субсидии, которые были на это выделены. Мне кажется, что главная проблема нашего проката в том, что он очень кургузый, очень маленький. На такую большую страну должно быть значительно больше кинотеатров. Тогда появятся кинотеатры, которые специально будут показывать и такое и другое кино — авторское, документальное, как это существует во всём мире. Наш бизнес наверное ещё очень молодой, достаточно сложно встать на ноги. И тем более его сейчас нельзя портить сладкими конфетками всяких субсидий — зубы выпадут (смеётся).

Фильм «Хармс» стал международным проектом и был снят в копродукции России, Литвы и Македонии. Съёмки картины заняли всего 22 дня, в сентябре 2015 года в рамках Венецианского международного кинорынка вниманию зрителей был представлен трейлер фильма. Премьера «Хармса» состоится в 2016 году.

Сюжетная линия картины строится вокруг трагической жизни поэта. Завсегдатай беспрерывных литературных тусовок и любитель эпатажа, он вроде бы живёт в обществе, он совершенно от него оторван. Он считает себя гением и бросает вызов времени, но издательства отказываются печатать его произведения. В атмосфере его ветхой квартиры, ленинградских улиц и набережных разворачивается удивительная битва человека с самим собой, своими пороками, страстями, с целым миром, в котором он существует, будто запертый в клетку.

В проекте участвовал интернациональный актерский состав. Роль главного героя исполняет польский актер и театральный режиссёр Войцех Урбаньски, первую жену Хармса Эстер Александровну Русакову сыграла польская актриса Юстина Вонщик, на роль второй жены Марины Малич была утверждена литовская актриса Айсте Держюте, обладательница премии European Shooting Stars Берлинского международного кинофестиваля.

В состав съемочной группы вошли знаменитый художник-постановщик Владимир Светозаров, работавший в «Идиоте», «Мастере и Маргарите», «Турецком гамбите», и оператор-постановщик Шандор Беркеши, снявший «Детей Арбата» и «Коктебель». Специально для фильма Президент Ассоциации композиторов Македонии Сони Петровски написал симфонию «Хармс», которую исполняет Македонский симфонический оркестр.

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