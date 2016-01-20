Минск, 20 января, 2016, 20:52 — ИА Регнум. В МИД Белоруссии 19 января состоялось открытие выставки «Белоруссия и белорусы», сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

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Согласно официальному сообщению, данная выставка — «это первый мобильный проект, целью которого является презентация основных этапов исторического развития Белоруссии». Организатором проекта заявлен Национальный исторический музей постсоветской республики.

Выставку открыла замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина. «По ее словам, в 2016 году, который объявлен в стране Годом культуры, предстоит продолжить укрепление независимой Беларуси, ее государственности, а также идентичности, в том числе на международной арене. Этому будет способствовать и мобильный выставочный проект «Беларусь и белорусы», который дает короткую характеристику культурным достижениям, на доступном языке рассказывает об истории страны, представляет белорусскую нацию как неотъемлемую часть мирового сообщества», — проинформировало госинформагентство БелТА.

Ранее, 19 мая 2015 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете The Washington Post заявил, что в Белоруссии нет объединяющей всех идеи, национальной идентичности, однако следует развивать и повсеместно внедрять белорусский язык, а также укреплять независимость и суверенитет постсоветской республики в надежде занять достойное место в Европе.

«Я думаю, что наша белорусская идентичность еще до конца не сформировалась», — заявил Макей. Чиновник отметил также: «Мы еще, наверное, как нация находимся в поисках своей идентичности».

Помочь властям Белоруссии решили националисты, которых в постсоветской республике иронично именуют «свядомыми» («сознательными»). «Таварыства беларускай мовы» («Товарищество белорусского языка») объявило о сборе подписей с целью переименовать одну из улиц Минска в улицу имени Тадеуша Костюшко. По мнению ТБМ, улиц имени Костюшко в Белоруссии не достаточно — нужна ещё одна, а также не помешает пара памятников. Поэтому в Мингорисполком будет направлено соответствующее обращение о переименовании, а Минкультуры будет предложено позаботиться об изготовлении и установке памятников за счёт налогоплательщиков.

«Эта акция позволяет всему миру узнать, с какой страны происходит Тадеуш Костюшко, и что граждане этой страны — Белоруссии — не забывают своих настоящих героев», — заявил лидер ТБМ Олег Трусов.

Оппозиционные СМИ активно откликнулись на известие об инициативе ТБМ. В частности, информагентство БелаПАН проинформировало о сборе подписей, отметив, что «на карте Минска имени знаменитого белоруса до сих пор нет».

На самом деле национальный герой Польши Тадеуш Костюшко (Andrzej Tadeusz Bonawentura Kosciuszko, 1746−1817) никогда не считал себя «белорусом». Будучи не самым знатным польским шляхтичем, он сделал карьеру военного инженера в США и, вернувшись в Речь Посполитую (подданным которой он был) принял активное участие в сопротивлении русским войскам, став лидером восстания 1794 года. Повстанцы считали Речь Посполитую польским государством, несправедливо разделённым Пруссией, Австрией и Россией, а также желали переустройства своей страны в соответствии с «Конституцией третьего мая» (принята 3 мая 1791 года, действовала 19 месяцев). Однако веками угнетаемое русское население деградировавшего государства не поддержало восстание Костюшко, вследствие повстанцы были разбиты, а их лидер, раненый казаками, оказался в плену. В 1795 году Речь Посполитая была окончательно разделена между Пруссией, Австрией и Россией. После присяги на верность российскому императору Павлу I Костюшко был отпущен за границу, откуда сообщил, что отказывается от присяги. Будучи убеждённым националистом и республиканцем, Костюшко не поддержал соплеменников, изменивших присяге и выступивших на стороне наполеоновской Франции во время Отечественной войны 1812 года. В 1814 году он умер в Швейцарии, его прах подвергался перезахоронениям и до сих пор по частям находится в разных городах Польши и Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании саммита стран-членов программы Евросоюза «Восточное партнёрство», состоявшегося в Вильнюсе 28−29 ноября 2013 года в Вильнюсе, глава официальной делегации Белоруссии Владимир Макейзаявил: «Белоруссия существует лишь два десятилетия как независимое и суверенное государство. Выйдя из исторической тени больших соседей, белорусский народ все еще находится в процессе строительства своей идентичности. Это занимает время и не может быть навязано или искусственно ускорено».

Накануне саммита, 20 ноября 2013 года глав МИД Белоруссии в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил, что официальный Минск не считает программу ЕС «Восточное партнерство» для себя очень важной и приносящей большую пользу. Отвечая на вопрос о возможности вступления Белоруссии в Евросоюз через 40 или 50 лет, Макей сказал: «А почему нет? Мы спокойно рассмотрим происходящие процессы вместо принуждения государства к окончательному выбору: либо с ЕС, либо с Таможенным союзом. Мы долго жили в тени больших народов, у нас были общие государства с Польшей, Россией, мы жили в СССР. В течение этих 20 лет мы не в полной мере построили свою собственную идентичность. Дайте нам время, чтобы решить, куда идти».

В процессе конструирования новой идентичности белорусов, власти постсоветской республики фактически опираются на идеологический багаж бывшего противника Александра Лукашенко — получившего политическое убежище в США неподражаемого русофоба, лидера националистической «Консервативно-христианской партии БНФ» Зенона Позняка. Важное место в проводимой Лукашенко политике «белорусизации» занимает «прихватизация» национальных героев польского, литовского и других народов, которые провозглашаются «знаменитыми земляками» и «белорусами» (например, польский поэт Адам Мицкевич). Поэтому эксперты усомнились в адекватности главы МИД Белоруссии Владимира Макея, заявившего 1 июля 2015 года журналистам, что в Белоруссии никогда не было и не будет каких-либо националистических устремлений.