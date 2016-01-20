Каракас, 20 января, 2016, 20:38 — ИА Регнум. В Каракасе прошло первое заседание созданного по указу президента страны Николаса Мадуро Национального совета по экономике. Выступая перед собравшимися, президент Венесуэлы заявил, что признает свою вину. И что ему «нечего терять», поскольку он не зависит от экономических или транснациональных групп. Николас Мадуро подчеркнул, что готов «протянуть руку предпринимателям» для диалога. Кроме этого, он уверен, что Венесуэла сможет справиться с кризисом, сообщает AVN.

masrawy.com Президент Венесуэлы — Николас Мадуро Морос

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад президент Венесуэлы Николас Мадуро отчитался перед депутатами парламента, призвав народ страны «к национальному единству, к работе, к новой культуре работы». Кроме этого, Николас Мадуро призвал население поддержать его меры по введению чрезвычайного экономического положения в стране и предложил для выхода из экономического кризиса создать Совет производственной экономики, в составе которого будут и чиновники, и представители бизнеса, сообщает La Radio del Sur.