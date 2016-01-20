Богота, 20 января, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) выступят в качестве наблюдателей за окончательным и двухсторонним прекращении огня между конфликтующими сторонами в Колумбии. В Гаване, где проводятся мирные переговоры между официальными властями Колумбии и руководством FARC-EP, заявлено о создании международной политической миссии, которая будет заниматься процессом урегулирования споров между сторонами, разрабатывать рекомендации и мониторить развитие ситуации. Срок работы миссии — 12 месяцев, сообщает Prensa Latina.

touroff.by Колумбия. Крепость в Картахене

Однако, у экспертов вызывают серьезные сомнения утверждения, что конфликт удастся урегулировать окончательно в ближайшие сроки. Ситуацию некоторое время назад специально для ИА REGNUM прокомментировал колумбийский публицист Хуан Торрес: «На самом деле, до завершения мирного процесса в Колумбии еще очень и очень далеко. И окончательная точка может быть поставлена не в январе 2016 года, и даже не через год или два. Во всяком случае в период правления нынешнего президента Колумбии этот внутренний вооруженный конфликт точно не закончится. Не исключены и провокации со стороны членов FARC-EP, многие из которых лишь формально подчиняются своему руководству».

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