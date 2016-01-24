Париж, 24 января, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Трудна судьба французских журналистов: хозяева требуют, а писать нечего. Вот и получается — с одной стороны, операция российских ВКС в Сирии ведется высокими темпами, с другой — Россия недостаточно борется с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Всё, что беспокоило французскую прессу в отношении России, прочитал и проанализировал обозреватель ИА REGNUM Владимир Лорченков.

Георг Эммануэль Опиц. Казаки в Пале-Рояле. 1814

Снова, как и 70 лет назад, порабощенные народы мира ждут советского солдата-освободителя российских ВКС. На этот раз в Ираке. Чтобы там ни говорили французские, итальянские и прочие СМИ, Моххамед из оккупированного американцами Ирака, внимательно наблюдающий за происходящем в соседней Сирии, точно знает, кто может избавить его страну от ИГ.

«Мы не хотим международной коалиции. Мы хотим только Россию! Мы зарежем барашка, чтобы устроить праздник, когда и если русские придут к нам, в Ирак», — обещает Мохаммед. Не остается без внимания и тема неминуемого краха нашей экономики. В поисках доказательств этому тезису, французские журналисты, похоже, превзошли всех своих коллег — они начали цитировать антироссийских блогеров. Блогера Кунгурова, например, который пишет, что «Титаник» уже столкнулся с айсбергом, судно наполняется холодной водой, а экипаж и пассажиры делают вид, что ничего не происходит, и капитан спокойно кушает…». Кунгуров — это Вам не какие-нибудь там агентства Moody's или Fitch. Бьет просто наповал.

Подробности читайте здесь: Франция: «Хаджи Путин лучше Хуссейна Обамы»

Подробности читайте здесь: Владимир Лорченков