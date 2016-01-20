Чебоксары, 20 января, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено пять случаев заболевания свиным гриппом. Все заболевшие — жители городов: трое чебоксарцев и двое алатырцев, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора.

ИА REGNUM Пятеро человек в Чувашии заболели свиным гриппом

Среди детей не зарегистрировано случаев заболевания гриппом. Врачи отмечают, что показатель детской заболеваемости на территории республики стабильный, но участились тяжелые случаи заболевания.

По данным управления Роспотребнадзора, за период с 8 пор 14 января в Чувашии зарегистрировано 3222 случая заболевания гриппом и ОРВИ, более 95% заболевших — дети. Показатель заболеваемости составил 260,2 на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущей неделей (с 1 по 7 января) заболеваемость возросла в 2,5 раза, но была ниже эпидемического порога на 46,9%. Самая высокая заболеваемость в Новочебоксарске (531,3 случаев на 100 тыс. населения) и Чебоксарах (374,6).

Также в республике выявлено пять случаев заболевания свиным гриппом. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала года случаи заражения вирусом, А (H1N1) зарегистрированы во многих регионах страны — в Удмуртии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Дагестане, Липецкой, Астраханской, Воронежской, Новосибирской, Магаданской, Курской, Псковской, Тамбовской областях, а также в Крыму и Пермском крае. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, опасное инфекционное заболевание — А (H1N1) или свиной грипп в России был занесен с территории Украины.

Напомним, АН1N1(2009) — это пандемический вирус 2009 года, который опасен своими осложнениями. Основные признаки — высокая температура, кашель, отдышка. Значительно реже заболевание сопровождается насморком и коньюктивитом. Осложнения (чаще всего в виде вирусной пневмонии) могут возникнуть уже на 2−3 день после начала заболевания. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Напомним, в Чувашии против гриппа привиты 29,8% населения, в том числе 39% детсадовцев, 56% школьников, 63% граждан старше 60 лет.