Свиным гриппом в Чувашии заболели пять человек
Чебоксары, 20 января, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено пять случаев заболевания свиным гриппом. Все заболевшие — жители городов: трое чебоксарцев и двое алатырцев, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора.
Среди детей не зарегистрировано случаев заболевания гриппом. Врачи отмечают, что показатель детской заболеваемости на территории республики стабильный, но участились тяжелые случаи заболевания.
По данным управления Роспотребнадзора, за период с 8 пор 14 января в Чувашии зарегистрировано 3222 случая заболевания гриппом и ОРВИ, более 95% заболевших — дети. Показатель заболеваемости составил 260,2 на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущей неделей (с 1 по 7 января) заболеваемость возросла в 2,5 раза, но была ниже эпидемического порога на 46,9%. Самая высокая заболеваемость в Новочебоксарске (531,3 случаев на 100 тыс. населения) и Чебоксарах (374,6).
Также в республике выявлено пять случаев заболевания свиным гриппом. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала года случаи заражения вирусом, А (H1N1) зарегистрированы во многих регионах страны — в Удмуртии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Дагестане, Липецкой, Астраханской, Воронежской, Новосибирской, Магаданской, Курской, Псковской, Тамбовской областях, а также в Крыму и Пермском крае. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, опасное инфекционное заболевание — А (H1N1) или свиной грипп в России был занесен с территории Украины.
Напомним, АН1N1(2009) — это пандемический вирус 2009 года, который опасен своими осложнениями. Основные признаки — высокая температура, кашель, отдышка. Значительно реже заболевание сопровождается насморком и коньюктивитом. Осложнения (чаще всего в виде вирусной пневмонии) могут возникнуть уже на 2−3 день после начала заболевания. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Напомним, в Чувашии против гриппа привиты 29,8% населения, в том числе 39% детсадовцев, 56% школьников, 63% граждан старше 60 лет.