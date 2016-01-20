Киев, 20 января, 2016, 18:27 — ИА Регнум. В Киеве решили декоммунизировать памятник «Родина-Мать», сообщил 20 января глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

dostyp.com.ua Монумент «Родина-Мать» в Киеве (фрагмент)

«Со щитом, но без «совка» на нем. Герб СССР будет снят со щита скульптуры «Родина-мать», — информирует Вятрович.

По словам украинского историка, такое решение было принято на совещании экспертов. Теперь осталось внедрить необходимые юридические решения, подчеркнул он.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла закон о декоммунизации. Он запрещает советскую символику и обязывает переименовать улицы и города с советскими названиями.