Москва, 20 января, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» только в своём последнем матче вытеснил «Нефтехимик» из заветной восьмёрки участников плей-офф, и тут же, как набравший ход автомобиль, проскочил ещё дальше, подобравшись уже на дистанцию одного очка к «Барысу».

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Нижегородское «Торпедо», только что потерявшее виртуальное преимущество в борьбе со СКА, не могло не посматривать назад, где его преследуют ХК «Сочи» и московское «Динамо», сражалось с «Локомотивом», борющимся, ни много, ни мало, за победу в регулярном чемпионате. «Локомотив» проявил волю и, проигрывая одну шайбу после первого периода, в третьем перевёл матч в овертайме и в нём победил. Даже побыл 10 минут лидером чемпионата, но у ЦСКА всё равно ещё два матча в запасе, так что лидерство это было не вполне серьёзным.

ЦСКА играл «на выезде» с земляками-динамовцами. ЦСКА очки нужны, он должен стать победителем регулярного чемпионата. «Динамо», в свою очередь, очки нужны меньше. В плей-офф они попасть должны, а с какого места лучше начинать игры Кубка Гагарина, пока не очень понятно. Возможно, что с седьмого. Но! это было самое главное дерби советского хоккея, а по наследству и российского. «Динамо» проигрывало, отыгралось, вышло вперёд, не удержало преимущества за 38 секунд до конца, в общем драма, достойная такого дерби. По дополнительным броскам, которых не знал советский хоккей, ЦСКА взял верх. Можно расслабиться в первенстве перерыв на матч звёзд.

Поздно вечером закончат свой матч претенденты на восьмое место на Западе, «Слован» и «Медвешчак». Это, примерно, как «Автомобилист» и «Нефтехимик» на Востоке. Поздно сожалеть о ранее потерянных очках, каждому надо биться за то, что осталось в розыгрыше.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

(1:0, 0:0, 0:0) «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) 2:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0) «Слован» (Братислава, Словакия) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.