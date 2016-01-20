Рига, 20 января, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Через несколько недель европейские власти выступят с законодательной инициативой, которая гарантированно вызовет бурю эмоций во всем ЕС, в том числе в Латвии, пишет латвийская газета «Вести Сегодня». Еврокомиссия настаивает, что мигранты должны равномерно и, главное, автоматически распределяться по всем государствам Евросоюза. Для Латвии это значит принятие ежегодно более 4 тыс. переселенцев из Африки, Ближнего Востока и Азии, сообщает портал Ru.bb.vesti.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

На сегодняшний день в отношении беженцев действует так называемое Дублинское правило. Согласно этому положению, в какую первую страну ЕС прибыл беженец, в той стране он и должен подать прошение о предоставлении убежища. Но из-за огромного числа прибывающих мигрантов правило это давно уже не работает. Греция и Италия задыхаются от неспособности обеспечить хотя бы самым необходимым сотни тысяч выходцев с Ближнего Востока, из Африки и Азии.

Чтобы исправить ситуацию, в марте Еврокомиссия представит переработанное миграционное законодательство, которое предполагает «практически автоматическое» (такова точная брюссельская формулировка) распределение беженцев по странам ЕС. Сколько по новой схеме достанется мигрантов Латвии? Брюссель, конечно, точных цифр пока не называет, но подсчитать это не составит большого труда.

Весной 2015 года власти ЕС пытались ввести систему квот на распределение беженцев, и в рамках этой инициативы Латвия взяла на себя обязательства принять 776 переселенцев, а ЕК позднее сообщила, что направит к нашим берегам 531 человека. Тогда же был озвучен и коэффициент распределения мигрантов, которым оперировала ЕК, — 0,44% от общего числа нелегалов, попавших в ЕС. Вряд ли есть основания думать, что эта квота каким-либо образом будет изменена. Еврочиновники вывели ее с учетом множества параметров: ВВП страны, уровень безработицы в ней, число населения и так далее.

Напомним, по данным Eurostat, в 2015 году в странах ЕС получено 1 054 886 новых заявлений на предоставление убежища. Соответственно, когда новые правила вступят в силу, Латвии придется принять 4641 беженца. Такое количество людей сопоставимо с населением латвийского города Айзпуте, где сейчас проживает 4694 человека. Или с населением всего Дундагского края, где живет 4393 человека.