Владикавказ, 20 января, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Транскавказской автомагистрали разрешено с 17:00, сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

mchs.gov.ru Транскам

В связи с обильным снегопадом и высокой лавиноопасностью решением Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии Транскам был закрыт во вторник вечером до особого распоряжения.

«Дорожное полотно оперативно расчищено от выпавшего снега, и с 17:00 решением Главного управления МЧС по Северной Осетии движение по Транскаму в обоих направлениях возобновлено без ограничений», — отметили в МЧС.