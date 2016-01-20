Киев, 20 января, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Ни одна коррупционная схема времен президентства Виктора Януковича не раскрыта, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства 20 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода (фрагмент)

Яценюк потребовал встречи с руководством силовых структур, чтобы передать им свои пожелания о том, какие уголовные производства необходимо расследовать в первую очередь.

«Прошу и инициирую встречу Генерального прокурора, министра внутренних дел, руководителя Национальной полиции, главы СБУ, нового антикоррупционного прокурора, министра юстиции — с целью передать от имени правительства список уголовных производств, которые, по нашему мнению, требуют неотложного расследования и привлечения коррупционеров к ответственности. У нас так и не расследована практически ни одна схема Януковича и прошлого режима», — сказал Яценюк.

По мнению премьера, именно расследованию старых коррупционных дел силовикам необходимо посвятить основное внимание.

Впрочем, премьер обратил внимание и на коррупционные скандалы текущего момента, например, связанный с тендером на освоение денег, полученных Украиной за квоты по Киотскому протоколу.

Напомним, ранее глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили обвинил правительство Арсения Яценюка в коррупции. «В этом участвуют и Национальный банк, и правительство, и партийные боссы», — неоднократно утверждал Саакашвили.