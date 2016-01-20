Цхинвал, 20 января, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Отец пропавшего в Южной Осетии российского военнослужащего Владимир Зацепилин просит жителей республики помочь в поисках сына Виктора Иванова. Накануне он приехал в Цхинвал, после того как сын долгое время не выходил на связь с родными.

ИА REGNUM Объявление о розыске Виктора Иванова

Виктор Иванов пропал на прошлой неделе с учебного полигона. Его начали искать сослуживцы, однако через несколько дней к поискам подключились сотрудники правоохранительных органов и пограничники. За информацию о местонахождении Иванова назначено вознаграждение в 150 тысяч рублей.

В эфире югоосетинской телекомпании отец солдата обратился к жителям республики помочь найти сына и сообщить любую имеющуюся информацию о нем.

«Всех, кто знает о местонахождении моего сына, прошу сообщить. Виктор, прошу тебя, объявись. Мама очень волнуется. Мы тебя очень ждем», — сказал он.

Фотографии военнослужащего его сослуживцы ранее развесили по городу Цхинвал. Теперь на входах в цхинвальские магазины появились фотографии его отца с просьбой помочь.