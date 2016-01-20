Ярославль, 20 января, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Город Рыбинск Ярославской области получит от продажи усадьбы Михалковых более 8 млн рублей. При этом покупатель обязуется восстановить полуразрушенный комплекс. Несмотря на полный упадок все 7 зданий усадьбы относятся к категории памятников федерального значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска. Власти города рассчитывают, что новый собственник займется реконструкцией.

Усадьба Михалковых. Фото начала XX века

«Сделка юридически состоялась, но не завершена, договор отправлен покупателю на подпись и после этого станет понятен порядок оплаты. Потом новый собственник усадьбы Михалковых должен будет заключить договор с департаментом охраны памятников Ярославской области договор, в котором будет расписан порядок и сроки реконструкции. Купив этот объект, новый владелец, а это частное лицо, обязуется сохранять и восстанавливать его как памятник федерального значения. Для нас же сейчас главное — это пополнение бюджета и хорошо, что сделка наконец-то состоялась», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы администрации Рыбинска Юлия Блинова.

Владельцем усадьбы дворянского рода Михалковых в случае завершения всех процедур станет некто Лев Миронов. Какое отношение имеет данный человек к династии Михалковых, пока достоверно не известно. Приобретенный им комплекс 18−20 веков состоит из старинного флигеля для кучеров, главного дома, водонапорной башни, домика для гостей, помещения конторы, мастерских, тира.

Усадьба «Петровское» на берегу Волги напротив исторического центра Рыбинска принадлежала дворянскому роду Михалковых на протяжение 200 лет. Одним из последних владельцев усадьбы был прадед кинорежиссера Никиты Михалкова — Александр Михалков, скончавшийся в 1910 году. После революции 1917 года усадьба была национализирована. Начиная с 1950-х годов, там располагалась школа-интернат. После переезда интерната в новое здание, усадебный комплекс начал разрушаться и в настоящее время находится в руинированном состоянии.