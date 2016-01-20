Барнаул, 20 января, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Растениеводы в Алтайском крае показали обнадеживающие показатели в производстве льна. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 января, в пресс-службе Алтайкрайстата, в 2015 году регион собрал более 2,6 тысячи центнеров льна-долгунца, предназначенного на семена. Помимо этого, было получено порядка 412 тысяч центнеров масличного льна-кудряша (в первоначально-оприходованном весе).

Василенко Владимир Яковлевич. «Лен цветет»

«Вес льна-долгунца и льна-кудряша после доработки составил соответственно 2,3 и 372,6 тысячи центнеров. В 2015 году посевные площади льна-долгунца составляли 3,8 тысячи гектаров, лен-кудряш масличный занимал порядка 55,2 тысячи гектаров», — отмечается в пресс-релизе Алтайкрайтстата.

Определенную роль в достигнутых показателях сыграли федеральная целевая программа «Развитие льняного комплекса России на период до 2020 года» и региональная программа «Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае» на 2014—2016 годы. Объем финансирования последней в 2015 году составил 3 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае не только выращивают лен, но и сразу несколько предприятий занимаются его переработкой. Ими выпускается различная льносодержащая продукция: длинное и короткое льноволокно, льняная пряжа, ватин, шпагат и многое другое.

Предполагается, что наступивший 2016 год станет еще одной точкой роста для аграриев, занятых выращиванием льна.

Справка:

По данным, обозначенным в краевой программе «Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае» на 2014—2016 годы, в настоящее время его производство сосредоточено в восточных районах края — Залесовском, Тогульском, Смоленском и Целинном.

Благоприятные почвенно-климатические условия для производства льна-долгунца также существуют в Заринском и Кытмановском районах. В 2008—2013 годах площади, занимаемые данной культурой в крае, уменьшились на 59% и составили 3,5 тыс. гектаров. Основной причиной этого явились трудности при реализации льноволокна и продукции его переработки.

Однако средняя урожайность льна за указанный период составила 13,8 ц/га. В 2011 году было произведено 64,0 тыс. центнеров льноволокна, что составляет почти 15% всего объема производства данной культуры в Российской Федерации (Алтайский край занимает 1-е место среди регионов России по этому направлению).