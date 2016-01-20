Москва, 20 января, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Побивший рекорд курс рубля близок к фундаментальным уровням, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Рубль близок к фундаментальным уровням», — сказала она.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, между тем на 21 января официальный курс доллара установлен на уровне 79,4614 рубля, что на 97,52 копейки выше прежнего показателя. Курс евро, установленный ЦБ, вырос на 1 рубль 73,53 копейки до 87,0341 рубля.

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При этом, по словам Набиуллиной, «Банк России не видит каких-либо рисков для финансовой стабильности».