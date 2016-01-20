Самара, 20 января, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Автомобиль LADA Priora снят с производства в кузовах «универсал» и «хетчбэк» на Волжском автозаводе, сообщает «Автовзгляд».

carakoom.ru LADA Priora

Уточняется, что седан LADA Priora также скоро не будет выпускаться. В настоящее время этот автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. можно купить за 437 100 рублей.

Автомобиль LADA Priora начал производиться на «АвтоВАЗе» в марте 2007 года: с конвейера сошло чуть более тысячи седанов Priora, 21 апреля 2007 года начались продажи.

Выпуск «хэтчбэков» начался в феврале 2008 года. Модификацию с кузовом «универсал» показали на автосалоне в Краснодаре в октябре 2008 года, а производство варианта с этим кузовом началось 27 мая 2009 года.

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