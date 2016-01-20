Самара, 20 января, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Следственное управление вновь обращается к жителям Самарской области с просьбой в поиске подозреваемого в убийствах престарелых женщин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samara.sledcom.ru Фоторобот убийцы

По информации СУ СКР региона с 2011 года по настоящее время на территории Приволжского федерального округа, в том числе и на территории Самарской области совершено свыше 30 убийств женщин преклонного возраста. Во всех случаях жертвами преступлений были одиноко проживающие в домах — «хрущевках» женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Злоумышленник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где совершал удушение потерпевших. Похищение имущества после их убийства для подозреваемого приоритетным не являлось.

У следствия имеются все основания полагать, что указанные преступления совершены одним лицом. Последние три убийства пожилых женщин 25−27 сентября 2012 года, были совершены в городе Уфе Республики Башкортостан, тем же способом. Злоумышленник предположительно ждал женщин на улице, обманным предлогом входил в их квартиру, где душил потерпевших.

В настоящее время следствие располагает видеозаписью с изображением потенциального подозреваемого, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв. Кроме того, имеется фоторобот данного лица, составленный одним из свидетелей, и совпадающий с изображенным на видео.

Следственное управление просит внимательно просмотреть видео и фотоизображение и оказать содействие органу следствия в установлении личности злоумышленника. Лицу, информация которого поможет следствию в установлении личности, будет выплачена денежная сумма в размере 1 миллиона рублей.