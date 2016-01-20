Барнаул, 20 января, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Алтайские коммунисты сегодня, 20 января, публично обнародовали имена всех депутатов Госдумы от Алтайского края, не голосовавших накануне за принятие долгожданного законопроекта о дополнительных социальных гарантиях «детям войны». Прибегнуть к такому шагу они решили после того, как голосование показало: в этом списке есть и лидер алтайских «справедливороссов» Александр Терентьев. Его коммунисты подвергли публичной обструкции. Хотя еще в прошлом году даже пытались сотрудничать. Корреспондент ИА REGNUM выяснил подробности.

ИА REGNUM Алтайские коммунисты не нашли общий язык со справедливороссами по поводу «детей войны». Коллаж

«Сбежал, спрятался!»

В числе тех, кто не голосовал по вчерашнему законопроекту о «детях войны», значатся четверо алтайских депутатов.

«Отклонились от своих прямых обязанностей выразить мнение избирателей алтайские депутаты Герасименко (ЕР), Неверов (ЕР), Прокопьев (ЕР), Терентьев (СР)», — говорится в пресс-релизе Юрия Красильникова (пресс-служба алтайского отделения КПРФ). Депутатов от Алтайского края, которые были «за», оказалось только трое: Заполев (КПРФ), Семенов (ЛДПР) и Юрченко (КПРФ). Но игнорирование голосования Александром Терентьевым коммунисты посчитали чуть ли предательством.

«Александр Васильевич Терентьев уклонился от голосования, сбежал, спрятался! Он не застрял в снегах по дороге в аэропорт, не лежал в больнице при смерти, — он с утра проголосовал за повестку дня в Госдуме, а вечером за закон «О детях войны» голосовать не стал», — заявляет Юрий Красильников. Судя по содержанию его пресс-релиза, столь эмоциональное изложение произошедшего связано с неудавшимся сотрудничеством.

«Вообще интересна позиция регионального отделения СР в Алтайском крае. В прошлом году в АКЗС (Алтайское краевое Законодательное собрание/, — прим. ИА REGNUM) коммунисты и справедливоросы вместе разработали проект краевого закона (закон Алтайского края о статусе «Дети войны"/, — прим. ИА REGNUM), перед этим провели Круглый стол и много другой работы, добились хотя бы принятия статуса «Дети войны», — хоть и маленький, но шаг вперед», — напоминает сотрудник пресс-службы алтайского отделения КПРФ Юрий Красильников. При этом он припомнил о выпуске «справедливороссами» газеты «Дети войны», в которой «забывали» указать участие коммунистов в данном проекте.

«Руководитель фракции СР в АКЗС Суслова ищет дружбы с руководством реготделения КПРФ, дабы облегчить себе задачу на предстоящих выборах. А в это время руководитель СРАК Терентьев дает интервью, где говорит, что за протестный электорат будет бороться с коммунистами», — заявляет Юрий Красильников.

«Еще немного, еще чуть-чуть»

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 января, Госдума РФ отклонила принятие постоянно откладываемого «на потом» законопроекта о дополнительных социальных гарантиях «детям войны» по причине отсутствия кворума.

Всего немного, всего каких-то 14-ти голосов не хватило для того, чтобы у детей войны появилась надежда, что их страдания и лишения в годы Великой Отечественной войны не забыты государством.

«Последний бой — он трудный самый» — поется в известной песне. В случае с законопроектом, «последний бой» вновь отсрочен. Комитет Госдумы по труду воспротивился его принятию — нет денег. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию этого закона, федеральному бюджету потребуется дополнительно изыскивать 109 млрд рублей в год. Также средства должны найтись в бюджетах субъектов РФ. В итоге «За» проголосовали 202 депутата при необходимых 226 голосах.

Алтайский коммунист Юрий Красильников подсчитал, что из 14 необходимых до принятия решения голосов, 13 не дали представители СР и ЛДПР.

«Проголосуй они (даже «против», или честно скажи: «воздержался»), да плюс какой-нибудь единорос, — закон бы прошел. Подстраховали, выходит, мироновцы и жириновцы, партию власти», — иронизирует алтайский коммунист.

«Голосовал и буду голосовать!»

Скандальную историю с голосованием ИА REGNUM прокомментировал депутат — лидер алтайских «справедливороссов» Александр Терентьев.

«За выплаты «детям войны» голосовал и буду голосовать! Вчера при подсчете голосов произошел технический сбой. Не учли не только мой голос, но и другие. К примеру, — депутата от Олега Нилова. Обычно в таких случаях всегда результаты меняли. Но почему в этот раз не стали — для меня это тоже новость. В Алтайском крае я всегда выступал за то, чтобы детей войны не только статусом наделили, но еще и выплачивали им хотя-бы по 1 тысяче рублей. Понятно, что бюджет дефицитный. Уже говорят о его секвестировании ‑ и это секрет Полишинеля — начнут резать многие программы. Логика-то понятна, но почему просчеты финансистов должны сказываться на той категории наших граждан, которые ценой своей жизни отстояли Победу?», — заявил Александр Терентьев.

Комментировать обвинения коммунистов он не стал, отметив лишь: «Пусть сначала хотя бы что-то продемонстрируют, чего они сделали».

Вместе с тем, Александр Терентьев заметил, что изменить результаты вчерашнего голосования уже не представляется возможным, но это вовсе не означает, что аналогичный законопроект вновь не будет вынесен в Госдуму.

Как уже сообщало ИА REGNUM, закон Алтайского края «О статусе «дети войны» был принят в апреле 2015 года. В первую очередь он устанавливает, что к «детям войны» будут отнесены жители региона, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. А это около 30 тысяч человек. Вместе с тем, в Алтайском крае никаких финансовых льгот этот статус не предусматривает.

Инициатива же, предложенная Госдуме депутатами от КПРФ, предусматривает предоставление льгот «детям войны»: получение ежемесячной денежной выплаты, бесплатный проезд всеми видами транспорта по региону, ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ.

Ранее предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2015 года, но 19 января 2016 года Госдума отклонила его принятие в первом чтении.