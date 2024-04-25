Ярославль, 20 января, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте в Ярославле подорожает с 23 января, как и предполагалось ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра города Игорь Блохин. Также ожидается и подорожание проезда в маршрутках.

«Сообщения, которые распространяются в средствах массовой информации о том, что подорожание проезда не произойдет, не соответствуют действительности. Мэрия выпустила постановление и оно должно быть исполнено. Напечатаны новые билеты, в которых указана цена в 20 рублей на проезд в общественном транспорте. Насколько мне известно, владельцы маршрутных такси также напечатали билеты с ценой в 23 рубля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Как сообщило сегодня ИА «Ярновости» со ссылкой на заместителя руководителя Ярославского УФАС России Михаила Завьялова, повышения цен не произойдет из-за законодательной коллизии. Органы власти не могут понять, как трактовать Федеральный закон № 220, а именно вопрос о регулировании цены на проезд в маршрутных такси. УФАС считает, что цена на поездку в маршрутке должна регулироваться, а мэрия города — что не должна. По словам Игоря Блохина, прокуратура поддерживает мнение городских властей.

Так или иначе, проезд в общественном транспорте в Ярославле подорожает 23 января, резюмируют в мэрии областного центра.