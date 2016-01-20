Москва, 20 января, 2016, 14:44 — ИА Регнум. 21 января в Малом зале Дома кино в рамках киноклуба «Психореальность кино» состоится вечер «Эхо ХХ Международного кинофестиваля «Радонеж». Вечер проведёт Татьяна Москвина-Ященко, известный киновед, старший консультант Союза кинематографистов России и бессменный член жюри на Фестивале «Радонеж».

Цитата из к/ф «Доктор». реж Анна Гороян. 2014. Россия У машины

Как сообщили в пресс-службе Дома кино, в программе мероприятия — просмотр и обсуждение фильмов — лауреатов Фестиваля: «Доктор» режиссёра Анны Гороян и «Дом у храма» Льва Ефимова.

Короткометражная военная драма «Доктор» — второй фильм режиссера Анны Гороян. Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю русского врача-хирурга, оставшегося в Грозном во время Первой Чеченской войны. Фильм стал победителем Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова и получил Приз за лучшую режиссерскую работу в короткометражном игровом кино на Международном фестивале «Акбузат».

Документальный фильм Льва Ефимова «Дом у храма» рассказывает о православном реабилитационном центре «Подвижник». Это фильм о силе Православной веры, которая способна возвратить любого на путь праведной жизни.

«Проблематика этих фильмов очень актуальна. Один из них — «Доктор» — художественный игровой — о ситуации горячих точек. Второй фильм связан с проблемами групп молодёжи, которые попадают на наркотики. И в первом и втором фильме речь идёт о болевых и боевых точках нашего общества и современного мира» — рассказала Татьяна Москвина-Ященко в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Татьяна Москвина-Ященко стала главным идейным вдохновителем и руководителем киноклуба «Психореальность кино», открытого в 2009 году. Киноклуб создан для просмотра духовно-нравственного кино и совместного обсуждения фильмов. Встречи проходят еженедельно в Малом зале московского Дома кино.

Говоря о названии и назначении киноклуба «Психореальности кино», Москвина-Ященко отметила: «Вы знаете, что есть такой фильм «Психо» нашего родоначальника триллеров. А реальность кино — она всегда очень остро затрагивает именно психологические аспекты современного состояния человека и общества в целом. На нашем клубе предметный разговор ведётся в аспекте психологического анализа — насколько в фильме раскрывается личность человека, характер, отношения с ближним… Потому что в современном мире отношения между людьми — родителями и детьми, наставниками и учениками в школе — разрушены, понятия дружбы, любви искажены. И нас прежде всего интересует возможность их восстановления. В рамках киноклуба мы берём фильмы, которые представляют нравственную основу отношений, которая ни в коем случае не устаревает, а только становится всё актуальнее».

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