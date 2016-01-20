Калининград, 20 января, 2016, 14:04 — ИА Регнум. За новогодние праздники у заключённых Калининградской области было изъято 884,5 литров спиртосодержащей жидкости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФСИН.

39.fsin.su Бутылки со спитом, переброшенные в калининградскую колонию

Кроме того, сотрудники УФСИН изъяли у осужденных 156 мобильных телефонов.

В ведомстве отметили, что за это время было зафиксировано всего два переброса горячительных напитков с прилегающей территории исправительных учреждений, находящихся в черте Калининграда.

Также при попытке доставить 7 граммов гашиша была задержана жительница региона. Запрещенное вещество находилось в посылке с продуктами питания и предназначалось одному из осужденных колонии.

ИА REGNUM напоминает, что около десяти лет назад в колонии №8 после употребления спиртосодержащей жидкости насмерть отравились несколько заключенных.